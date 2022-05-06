У Росії вирішили ретельніше стежити за своїми урядовцями – ISW

Кремль намагається зміцнити свій контроль та спостереження за російськими урядовцями. Президент РФ Володимир Путін вже підписав відповідний указ.

Джерело: Інститут вивчення війни

Дослівно: "Кремль, ймовірно, намагається зміцнити свій контроль та спостереження за російськими урядовцями.

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Президент Росії Володимир Путін підписав 25 квітня указ про використання нової інформаційної системи "Посейдон" для збору та аналізу діяльності щодо "попередження корупції" та "інших правопорушень" у державних та суміжних з державою органах".

Деталі: Зазначається, що Кремль, швидше за все, використовуватиме "Посейдон" для посилення контролю над зовнішніми щаблями російського уряду.

Також в ISW повідомили, що Кремль продовжив свої репресії проти російських журналістів та внутрішньої свободи інформації, щоб забезпечити подальше визнання всередині країни свого вторгнення до України.