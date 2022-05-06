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У Росії вирішили ретельніше стежити за своїми урядовцями – ISW

Мазуренко Альона П'ятниця, 6 травня 2022, 22:07

Кремль намагається зміцнити свій контроль та спостереження за російськими урядовцями. Президент РФ Володимир Путін вже підписав відповідний указ.

Джерело: Інститут вивчення війни

Дослівно: "Кремль, ймовірно, намагається зміцнити свій контроль та спостереження за російськими урядовцями.

Президент Росії Володимир Путін підписав 25 квітня указ про використання нової інформаційної системи "Посейдон" для збору та аналізу діяльності щодо "попередження корупції" та "інших правопорушень" у державних та суміжних з державою органах".

Деталі: Зазначається, що Кремль, швидше за все, використовуватиме "Посейдон" для посилення контролю над зовнішніми щаблями російського уряду.

Також в ISW повідомили, що Кремль продовжив свої репресії проти російських журналістів та внутрішньої свободи інформації, щоб забезпечити подальше визнання всередині країни свого вторгнення до України.

Теми: РосіяПутін
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