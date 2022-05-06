Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Гавани стався вибух у готелі: 8 загиблих, 30 поранених 

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 22:11
наслідки вибуху в готелі "саратога" на кубі 6 травня. фото: getty images

У середмісті Гавани на Кубі стався вибух у престижному готелі "Саратоґа", внаслідок чого 8 людей загинуло, ще 30 поранено.

Джерело: AFP 

Деталі: Місцева влада твердить, що вибух був спричинений витоком газу. 

Вибух зруйнував частину будівлі готелю й пошкодив автівки, які були припарковані неподалік.

Перші чотири поверхи будівлі зруйновано вщент. 

На місце прибуло кілька карет швидкої допомоги, рятувальники та поліцейські, які оточили місце вибуху. 

Президент Куби Міґель Діаз-Канель також прибув на місце події, поки там працювали рятувальники.

ВІДЕО ДНЯ

У готелі зупиняються відомі зірки, заможні бізнесмени та політики, зокрема в ньому винаймала помешкання Мадонна і Бейонсе, відвідуючи Кубу. На сайті готелю твердять, що заклад має 96 номерів, два бари, два ресторани, спа та спортзал.

Заклад розташований навпроти будівлі Капітолію Куби. 

Теми: надзвичайна подіявибух
Головне сьогодні

Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк

відео Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь

Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами – зведення

Харківщина: росіяни ракетним ударом знищили музей Сковороди, є поранений

В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"

Усі новини...
надзвичайна подія
У Саратові в Росії розбилися два військові гелікоптери – росЗМІ
Внаслідок вибухів на шахті у Польщі загинули четверо осіб, сімох ще шукають
Сумихімпром: аварію ліквідовано, загрози немає
Останні новини
11:24
Укрпошта почала продаж останнього тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іди ... !"
11:17
Окупанти масово обстрілюють Донеччину, зранку ЗСУ відбили 2 атаки ворога
11:09
В уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ – ЗМІ
11:07
фотоМер Рені повідомив, що його підозрюють у сепаратизмі
10:54
Загинув ще один журналіст, який пішов захищати країну в лавах ЗСУ
10:51
Forbes: деякі заправки саботують держрегулювання та продають пальне на третину дорожче
10:44
Харківщина: ворог завдав ракетного удару по Краснограду
10:40
відеоЧоловік накрав гуманітарки на пів мільйона, поки "допомагав" волонтерам
10:29
Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк
10:17
Партія Джонсона втратила майже 500 місць на місцевих виборах у Британії
Усі новини...