У центрі Гавани стався вибух у готелі: 8 загиблих, 30 поранених 

наслідки вибуху в готелі "саратога" на кубі 6 травня. фото: getty images

У середмісті Гавани на Кубі стався вибух у престижному готелі "Саратоґа", внаслідок чого 8 людей загинуло, ще 30 поранено.

Джерело: AFP

Деталі: Місцева влада твердить, що вибух був спричинений витоком газу.

Вибух зруйнував частину будівлі готелю й пошкодив автівки, які були припарковані неподалік.

Перші чотири поверхи будівлі зруйновано вщент.

На місце прибуло кілька карет швидкої допомоги, рятувальники та поліцейські, які оточили місце вибуху.

Президент Куби Міґель Діаз-Канель також прибув на місце події, поки там працювали рятувальники.

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У готелі зупиняються відомі зірки, заможні бізнесмени та політики, зокрема в ньому винаймала помешкання Мадонна і Бейонсе, відвідуючи Кубу. На сайті готелю твердять, що заклад має 96 номерів, два бари, два ресторани, спа та спортзал.

Заклад розташований навпроти будівлі Капітолію Куби.