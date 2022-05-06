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У центрі Гавани стався вибух у готелі: 8 загиблих, 30 поранених 

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 22:11
У центрі Гавани стався вибух у готелі: 8 загиблих, 30 поранених 
наслідки вибуху в готелі "саратога" на кубі 6 травня. фото: getty images

У середмісті Гавани на Кубі стався вибух у престижному готелі "Саратоґа", внаслідок чого 8 людей загинуло, ще 30 поранено.

Джерело: AFP 

Деталі: Місцева влада твердить, що вибух був спричинений витоком газу. 

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Вибух зруйнував частину будівлі готелю й пошкодив автівки, які були припарковані неподалік.

Перші чотири поверхи будівлі зруйновано вщент. 

На місце прибуло кілька карет швидкої допомоги, рятувальники та поліцейські, які оточили місце вибуху. 

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Президент Куби Міґель Діаз-Канель також прибув на місце події, поки там працювали рятувальники.

У готелі зупиняються відомі зірки, заможні бізнесмени та політики, зокрема в ньому винаймала помешкання Мадонна і Бейонсе, відвідуючи Кубу. На сайті готелю твердять, що заклад має 96 номерів, два бари, два ресторани, спа та спортзал.

Заклад розташований навпроти будівлі Капітолію Куби. 

Теми: надзвичайна подіявибух
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