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Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8-9 травня

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 22:32
Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8-9 травня
Прапори України, фото getty images

Влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.

Відповідний документ поліції німецької столиці є в розпорядженні "Європейської правди".

Українські активісти планували провести мирну акцію в Берліні та згадати жертв Другої світової війни, в якій загинули мільйони українців.

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У коментарі "ЄвроПравді" Ганна Прайне-Косач, віцепрезидентка українсько-німецької асоціації "Ukraine Future", розповіла, що два тижні тому українська громада у Берліні домовилася с місцевою владою про проведення акції та отримала дозвіл.

Очікувалося, що віддати шану загиблим у Берліні зберуться близько 20 тисяч українців, проведення демонстрації не планувалося.

Але ввечері 6 травня поліція Берліна надіслала організаторам документ, в якому вказано про заборону використання будь-якої символіки України під час відвідування пам'яток Другої світової війни.

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Фрагмент документу німецької поліції
Фрагмент документу німецької поліції

Також на об'єктах заборонено перебування будь-яких представників українських організацій.

Документ датований 4 травня, але відправлений був тільки сьогодні. Враховуючи, що попереду вихідні дні, оскаржити його буде складно.

Ганна Прайне-Косач зазначила, що наразі організатори шукають юридичні шляхи скасувати заборону на використання української символіки.

До міської влади Берліна було подано заявки на проведення близько 50 демонстрацій та заходів 8-9 травня, через що влада визначила низку обмежень у 15 районах, ймовірно, побоюючись виникнення конфліктних ситуацій.

Але під заборону потрапили не тільки прапори Росії, СРСР або так званих "ЛНР" і "ДНР", але і прапори України.

Також забороняється "грати та співати російські/українські марші або військові пісні".

Серед інших заборон – демонстрація літер "V" або "Z", які використовуються росіянами у війні проти України, георгіївських стрічок та іншої символіки та знаків на підтримку війни Росії проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня.

Раніше повідомлялося, що 8 травня Шольц виступить із телезверненням до громадян Німеччини. Темами звернення стануть війна в Україні і 77-ма річниця закінчення Другої світової війни в Європі.

Теми: НімеччинаУкраїна
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