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Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув мирний мешканець, є поранені

Світлана КізіловаП'ятниця, 6 травня 2022, 22:48

У Лимані Донецької області 6 травня через дії російських загарбників загинула цивільна людина.

Джерело: очільник Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! 6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини — у Лимані. Ще троє людей дістали поранення.

Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кожен воєнний злочинець буде покараний!"

 

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Теми: Донецька областьДонбасвійнаРосія
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