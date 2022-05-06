Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув мирний мешканець, є поранені

У Лимані Донецької області 6 травня через дії російських загарбників загинула цивільна людина.

Джерело: очільник Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! 6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини — у Лимані. Ще троє людей дістали поранення.

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Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кожен воєнний злочинець буде покараний!"

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Нагадаємо:

5 травня внаслідок російського авіаракетного удару по Краматорську поранення отримали 25 містян.