Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув мирний мешканець, є поранені
П'ятниця, 6 травня 2022, 22:48
У Лимані Донецької області 6 травня через дії російських загарбників загинула цивільна людина.
Джерело: очільник Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! 6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини — у Лимані. Ще троє людей дістали поранення.
Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.
Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Кожен воєнний злочинець буде покараний!"
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