Зеленський закликає у наступні дні не ігнорувати сигнал тривоги

Президент Володимир Зеленський закликав українців у наступні дні не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і утриматися від відвідування лісів.

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах.

Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових".