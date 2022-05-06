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Зеленський закликає у наступні дні не ігнорувати сигнал тривоги

Мазуренко Альона П'ятниця, 6 травня 2022, 23:27
ЗЕЛЕНСЬКИЙ У БУЧІ 4 КВІТНЯ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав українців у наступні дні не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і утриматися від відвідування лісів.

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах.

Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових".

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Теми: Зеленський9 травняРосіявійна
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