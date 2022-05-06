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Полювання триває: ППО мінусує 14 російських безпілотників

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 23:40

У 72-й день героїчного протистояння українських Сил опору російським окупантам Протиповітряна оборона знищила 14 безпілотних апаратів ворога.

Джерело: пресцентр командування Повітряних військ ЗСУ

Дослівно: "Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних сил на південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора.

6 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10". Полювання триває!".

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