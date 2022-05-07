Плани окупантів на Херсонщині: паспорти РФ і герб із двоголовим орлом

Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.

Джерело: представник окупантів, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації регіону" Кирило Стремоусов у коментарі РИА Новости та телеканалу "Херсон і Запоріжжя — 24"

Пряма мова: "Ми максимально інтегруватимемося до складу Російської Федерації. Усі громадяни на території Херсонської області матимуть право отримання російського громадянства, російських паспортів".

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"Ухвалено рішення повернути Херсонській області історичний герб – часів перебування регіону у складі Російської імперії".

Деталі: За його словами, в основу нового герба ліг перший герб Херсона та Херсонського повіту, затверджений 7 жовтня 1803 року.

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Зокрема, на новому гербі у щиті, що має золоте поле, зображено чорного двоголового коронованого орла. У його правій лапі – лаврова гілка, а у лівій – полум'я. На грудях орла, у блакитному щитку, зображено золотий хрест.