Прага позбавить радянського маршала звання почесного громадянина

Прага збирається відібрати почесне громадянство у радянського маршала Івана Конєва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на denik.cz.

Відповідну ініціативу вже зареєстрував мер Праги Зденек Гржиб. Ініціатива це потребує затвердження депутатів міської ради

Реклама:

Конєв став почесним громадянином столиці у червні 1945 року.

"Акт надання почесного громадянства потрібно розглядати в сучасному контексті з огляду на подальший історичний розвиток Чехословаччини, що з ідеологічної точки зору дозволяло єдине трактування події та деякі факти були приховані", – пише Гржиб.

Серед них, наприклад, було те, що армія на чолі з Конєвим прийшла до Праги лише після досягнення згоди між празькими повстанцями та керівництвом німецького нацистського гарнізону про вихід із міста. Інша, за словами мера, полягає в тому, що Конєв вирішив бомбардувати Млада-Болеслав 9 травня 1945 року, наступного дня після закінчення війни. "Тут загинуло 148 місцевих жителів, у тому числі й діти. Таким чином Млада-Болеслав став ще одним трагічним символом радянських бомбардувань", – пише Гржиб.

ВІДЕО ДНЯ

За словами мера, суперечливими є й інші дії маршала, зокрема – його участь у придушенні протестів в Угорщині в 1956 році.

"Він обіймав сильні ідеологічні позиції, наприклад, він не погоджувався з рішенням Микити Хрущова критикувати злочини Сталіна та засуджувати культ його особистості. У відповідь на зусилля демократизації він також мав намір здійснити військове втручання в Польщу в жовтні 1956 року", - уточнює Гржиб.

Нагадаємо, що постать Конєва вже не вперше створює суперечки у Празі. У 2020 році у Празі демонтували монумент маршалу Конєву, який до того багато разів закривали та обливали фарбою. Також перед ним встановлювали роз’яснювальні таблички щодо радянської окупації.