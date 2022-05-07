Прага позбавить радянського маршала звання почесного громадянина

Прага збирається відібрати почесне громадянство у радянського маршала Івана Конєва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на denik.cz.

Відповідну ініціативу вже зареєстрував мер Праги Зденек Гржиб. Ініціатива це потребує затвердження депутатів міської ради

Конєв став почесним громадянином столиці у червні 1945 року.

"Акт надання почесного громадянства потрібно розглядати в сучасному контексті з огляду на подальший історичний розвиток Чехословаччини, що з ідеологічної точки зору дозволяло єдине трактування події та деякі факти були приховані", – пише Гржиб.

Серед них, наприклад, було те, що армія на чолі з Конєвим прийшла до Праги лише після досягнення згоди між празькими повстанцями та керівництвом німецького нацистського гарнізону про вихід із міста. Інша, за словами мера, полягає в тому, що Конєв вирішив бомбардувати Млада-Болеслав 9 травня 1945 року, наступного дня після закінчення війни. "Тут загинуло 148 місцевих жителів, у тому числі й діти. Таким чином Млада-Болеслав став ще одним трагічним символом радянських бомбардувань", – пише Гржиб.

За словами мера, суперечливими є й інші дії маршала, зокрема – його участь у придушенні протестів в Угорщині в 1956 році.

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"Він обіймав сильні ідеологічні позиції, наприклад, він не погоджувався з рішенням Микити Хрущова критикувати злочини Сталіна та засуджувати культ його особистості. У відповідь на зусилля демократизації він також мав намір здійснити військове втручання в Польщу в жовтні 1956 року", - уточнює Гржиб.

Нагадаємо, що постать Конєва вже не вперше створює суперечки у Празі. У 2020 році у Празі демонтували монумент маршалу Конєву, який до того багато разів закривали та обливали фарбою. Також перед ним встановлювали роз’яснювальні таблички щодо радянської окупації.