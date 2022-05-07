Південь: ЗСУ знищили 21 окупанта і ворожу техніку

На південних рубежах захисту України ЗСУ знищили 21 загарбника і ворожу техніку, серед якої – "Град", "ТОР" і гаубиці.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, особливої активності не виявляв.

Реклама:

Водночас, здійснено 5 ракетних ударів та обстріл системами залпового вогню "Смерч".

На Миколаївщині – одну ракету знищено загороджувальним зенітним вогнем, а решта вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту.

На Одещині вранці в Білгород-Дністровському районі силами ППО ворожу ракету знешкоджено.

ВІДЕО ДНЯ

Ввечері по Одеському району вдарило 2 ракети. Постраждалих немає.

Ворожі спроби здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА на Миколаївщині завершились знищенням "Орлана-10".

Загальні ж втрати ворога за добу склали 21 рашист та 7 одиниць техніки, серед яких, на додачу до "Орлана" – 4 самохідних гаубиці, реактивна система залпового вогню "Град" і зенітно-ракетний комплекс "ТОР", що був підготовлений до застосування на Зміїному.

Корабельне угруповання рашистського флоту продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокуючи порти України, міжнародне судноплавство та погрожуючи ракетними ударами по всій території України з моря.

На окупованих територіях продовжується психологічний та агітаційний тиск на цивільне населення щодо схиляння до умов життя у фейкових республіках.

Виїзди з окупованих населених пунктів заблоковано.

У прикордонних з Придністров’ям районах ворожі сили намагаються чинити провокацій та практикують інформаційні вкиди щодо імовірних агресивних дій з боку сил оборони України.

"Однак, кордон надійно захищено, нашими підрозділами не фіксувалося нестандартних ситуацій, що впливають на стан охорони кордону" – ідеться в повідомленні ОК "Південь".