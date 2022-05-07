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США оголосили винагороду в $15 млн за інформацію про російських хакерів-вимагачів

Ольга Глущенко Субота, 7 травня 2022, 02:32
фото: Getty Images

Сполучені Штати обіцяють винагороду до 15 мільйонів доларів за інформацію про російську групу хакерів-вимагачів Conti, яку звинувачують у шкідливих діях у всьому світі.

Джерело: речник Держдепартаменту Нед Прайс, цитує Reuters

Деталі: Прайс заявив, що за підрахунками ФБР, понад 1000 жертв заплатили вимагачам Conti понад 150 мільйонів доларів.

"Пропонуючи цю винагороду, Сполучені Штати демонструють свою відданість захисту потенційних жертв програм-вимагачів у всьому світі від кіберзлочинців", – сказав він.

Винагорода становить 10 мільйонів доларів за ідентифікацію або інформацію про місцезнаходження лідерів групи і 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту будь-кого, хто вступив у змову з Conti.

Додамо, що у лютому угруповання Conti обіцяло атакувати ворогів Кремля, які негативно реагуватимуть на вторгнення Росії в Україну.

Теми: кібербезпекахакериСШАРосія
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