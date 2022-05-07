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Харківщина: росіяни ракетним ударом знищили музей Сковороди, є поранений

Ольга Глущенко Субота, 7 травня 2022, 04:23
фото: wikipedia

У Харківській області російські загарбники знищили Національний музей Григорія Сковороди.

Джерело: Суспільне Харків із посиланням на очільника Золочівської громади Віктора Коваленка

Деталі: Установу окупанти знищили прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня.

Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

Довідково: Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження українського філософа.

Теми: Харківська областьвійнакультура
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