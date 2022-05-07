Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

У Лондоні на аукціоні зі збору коштів для України за 90 тисяч фунтів стерлінгів продали знамениту флісову кофту президента Володимира Зеленського.

Джерела: The Telegraph

Перед початком торгів прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав витрачати по-крупному, оскільки ця річ має коштувати набагато більше, ніж стартова ціна в 50 000 фунтів стерлінгів.

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Під час аукціону Зеленський виступив із промовою по відеозв’язку і похвалив Великобританію та "хороброго Бориса", який раніше відвідав його у Києві.

Під час аукціону, який проводив Christie's, були представлені й інші лоти, зокрема глечик-півника, подарований Джонсону під час його прогулянки з паном Зеленським в українській столиці.