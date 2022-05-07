Росіяни не дають забирати тіла українських воїнів з поля бою на Запоріжжі – ОВА

На Запорізькому напрямку ворог намагається скувати дії ЗСУ та знищити українські артилерійські підрозділи, а також не дозволяє забрати поранених та загиблих солдатів з поля бою.

Джерело: Запорізька ОВА у Telegram

Дослівно: "Часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з полю бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність".

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Деталі: Також зазначається, що внаслідок обстрілу по Оріхову горіли 4 склади, дах житлового будинку та господарча споруда.