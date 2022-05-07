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Розвідка Британії: у війні РФ втрачає найбоєздатніші підрозділи і передове обладнання

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 09:56

Війна в Україні завдає серйозної шкоди найбільш боєздатним підрозділам і найбільш передовим можливостям Росії, відновити їх буде складно через санкції.

Про це йдеться в щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка зазначає, що принаймні один найсучасніший російський танк Т-90М був знищений у боях. Т-90М був представлений у 2016 році і містить покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації.

"Близько 100 танків Т-90М зараз перебувають на озброєнні серед найкраще оснащених російських підрозділів, у тому числі тих, що воюють в Україні. Модернізована броня системи, призначена для протидії протитанковій зброї, залишається вразливою, якщо її не підтримують інші силові елементи" - йдеться в огляді.

"Конфлікт в Україні завдає серйозної шкоди деяким з найбільш боєздатних підрозділів і найпередовіших можливостей Росії. Після цього конфлікту Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили" - зазначає британська розвідка.

В огляді сказано, що замінити модернізоване та вдосконалене обладнання буде особливо складно через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.

Нагадаємо, 6 травня британська розвідка заявляла, що триваючий опір захисників "Азовсталі" призводить до збільшення втрат серед росіян і зриває їх плани на півдні Донбасу.

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