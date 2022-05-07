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Чоловік накрав гуманітарки на пів мільйона, поки "допомагав" волонтерам

Роман ПетренкоСубота, 7 травня 2022, 10:40
Чоловік накрав гуманітарки на пів мільйона, поки допомагав волонтерам
скріншот

Поліція у Києві затримала шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Згідно з інформацією поліції, чоловік у телеграм-каналі розмістив оголошення про надання послуг з перевезення гуманітарних вантажів.

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Потім під час "виконання замовлення" чоловік привласнив 40 бронежилетів, 15 рацій, дитячі товари та ліки, які волонтери закупили для військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, отримавши замовлення, чоловік просив перераховувати додатково гроші, а коли отримував – не виходив більше на зв’язок.

Врешті-решт він ошукав чотирьох людей на суму пів мільйона гривень.

ВІДЕО ДНЯ

У квартирі затриманого провели обшук, вилучили мобільні телефони, банківські картки, військове спорядження, дитяче харчування, підгузки та медикаменти.

Теми: поліціягуманітаркавійна
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