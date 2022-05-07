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Чоловік накрав гуманітарки на пів мільйона, поки "допомагав" волонтерам

Роман ПетренкоСубота, 7 травня 2022, 10:40
скріншот

Поліція у Києві затримала шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Згідно з інформацією поліції, чоловік у телеграм-каналі розмістив оголошення про надання послуг з перевезення гуманітарних вантажів.

Потім під час "виконання замовлення" чоловік привласнив 40 бронежилетів, 15 рацій, дитячі товари та ліки, які волонтери закупили для військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, отримавши замовлення, чоловік просив перераховувати додатково гроші, а коли отримував – не виходив більше на зв’язок.

Врешті-решт він ошукав чотирьох людей на суму пів мільйона гривень.

У квартирі затриманого провели обшук, вилучили мобільні телефони, банківські картки, військове спорядження, дитяче харчування, підгузки та медикаменти.

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Теми: поліціягуманітаркавійна
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