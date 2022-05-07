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Харківщина: ворог завдав ракетного удару по Краснограду

Валентина РоманенкоСубота, 7 травня 2022, 10:44
ілюстративне фото

Російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на Харківську обласну військову адміністарцію

Деталі: За попередніми даними, загиблих та поранених немає.

Крім цього повідомляється, що російські війська обстрілюють з артилерії селище Золочів. Місцеві посадовці закликають жителів громади терміново знайти укриття і без нагальної потреби не покидати сховищ протягом усього дня.

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Теми: війнаХарківська область
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