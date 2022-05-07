Харківщина: ворог завдав ракетного удару по Краснограду
Субота, 7 травня 2022, 10:44
Російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на Харківську обласну військову адміністарцію
Деталі: За попередніми даними, загиблих та поранених немає.
Крім цього повідомляється, що російські війська обстрілюють з артилерії селище Золочів. Місцеві посадовці закликають жителів громади терміново знайти укриття і без нагальної потреби не покидати сховищ протягом усього дня.
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