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Окупанти масово обстрілюють Донеччину, зранку ЗСУ відбили 2 атаки ворога

Валентина РоманенкоСубота, 7 травня 2022, 11:17
Окупанти масово обстрілюють Донеччину, зранку ЗСУ відбили 2 атаки ворога
фото руйнувань на Донеччині з соцмереж Кириленка

Російські війська масово обстрілюють усю Донецьку область, мирних жителів наполегливо закликають евакуюватися.

Джерело: очільник Донецької військової обладміністрації Павло Кириленко, Державна служба з надзвичайних ситуації

Пряма мова: "Масові обстріли по всій лінії фронту і удари по містам в тилу – так минула сьогоднішня ніч.

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Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Точно відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою".

Деталі: За словами Кириленка, в місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

В Малотаранівці під Краматорськом поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинок, крамницю і клуб.

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По Дружківці росіяни завдали авіаудару – пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. На щастя, інформації про постраждалих немає.

Щонайменше одна людина зазнала поранень у Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка – там наслідки обстрілів уточнюємо.

Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання.

 
 

Під ранок росіяни спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – обидві атаки наші ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку росіяни залучали авіацію, на Авдіївському – працюють "Гради".

Кириленко ще раз закликав усіх евакуюватися з Донецької області.

Очільник ОВА наголосив: для росіян цивільні – це просто мішень. Вбережіть себе і дайте свободу дій Збройним силам України!

Оновлено: Рятувальники повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Краматорському району сталася пожежа на території корпусу № 1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею.

Пожежу було ліквідовано на площі 50 м.кв. Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих.

Теми: Донецька областьвійна
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