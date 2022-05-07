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У Берліні дозволили вшанування дня перемоги з прапором України тільки протягом 1 години

Субота, 7 травня 2022, 11:47

Влада Берліна протягом обмеженого часу дозволила українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.

Про це "Європейській правді" розповів активіст Олександр Снідалов, який братиме участь в акції 8 травня.

"І символіку, і присутність дозволили за погодженням з поліцією під час вшанування, яке буде проводити українське посольство" - сказав він.

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За словами Снідалова, акція розпочнеться 8 травня о 12.00 і триватиме близько години, протягом якої дозволене використання української символіки.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що посольство отримало дозвіл на акцію з українською символікою, але не вважає, що це вирішує проблему.

"Коли з'явилася інформація про цю заборону, я звернувся до міської влади за роз'ясненням, і мені повідомили, що на офіційні заходи за участю офіційних осіб це не буде поширюватися. Ми реєстрували лише одну таку церемонію - опівдні 8 травня у Тіргартені, в центрі Берліна. А що робити іншим українцям? У Берліні 15 меморіалів, виходить, що на інших це буде заборонене" – зазначив він.

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"Цей виняток  так само буде стосуватися і російського посольства та акцій з російськими прапорами" – додав посол.

Олександр Снідалов в свою чергу наголосив, що російська символіка війни – символи Z, V, георгіївські стрічки і білі пов’язки – заборонені в усьому Берліні.

"З цікавого. Наші волонтери організували awerness команду, яка мала діяти в цей день попереджаючи українців про можливі провокації і розповідаючи про те як поводити себе під час провокацій. Ця команда мала носити рожеві жилети. Поліція заборонила використання рожевих жилетів прирівнявши їх до уніформи, носити яку в цей день теж заборонено" - розповів також Снідалов.

Як повідомлялося, влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився цією забороною і закликав владу Берліна переглянути це рішення.

Теми: Німеччина9 травня
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