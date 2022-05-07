Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Офіцерів РФ знімають з бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі - розвідка

Валентина РоманенкоСубота, 7 травня 2022, 12:27

За даними української розвідки, російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в зруйнованому Маріуполі.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно: "Охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвоснів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ.

Реклама:

Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону.

Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження".

Деталі: Вказано, що 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка.

ВІДЕО ДНЯ

Розвідка публікує список командного складу полку та нагадує, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності. У переліку - понад 200 прізвищ.

Теми: розвідкаМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
розвідка
Буданов: Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років
Атака на аеродром у Пскові була з РФ: ЗМІ показали момент удару
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: