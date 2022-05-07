Офіцерів РФ знімають з бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі - розвідка

За даними української розвідки, російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в зруйнованому Маріуполі.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно: "Охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвоснів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ.

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Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону.

Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження".

Деталі: Вказано, що 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка.

ВІДЕО ДНЯ

Розвідка публікує список командного складу полку та нагадує, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності. У переліку - понад 200 прізвищ.