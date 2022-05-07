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У Запоріжжі звільнили керівника прифронтового шпиталю: колектив просить повернути

Соня ЛукашоваСубота, 7 травня 2022, 12:45
У Запоріжжі звільнили керівника прифронтового шпиталю: колектив просить повернути
Фото: Індустріалка

У Збройних силах звільнили начальника прифронтового військового госпіталю в Запоріжжі Віктора Писанка.

Джерело: Писанко в коментарі УП; заяви колектива шпиталю 

Деталі: Писанка звільнили з посади і перевели в розпорядження командувача Медичних сил.

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За словами чоловіка, причин рішення йому не озвучили. Медик не каже, чи був у нього конфлікт із керівництвом. Писанко планує розібратись із ситуацією після завершення лікування, на якому перебуває наразі.

Колектив госпіталю закликає повернути Писанка на посаду, стверджуючи, що він добре налагодив роботу медиків і отримання гуманітарної допомоги. Працівники кажуть також, що звільнення керівника загрожує зривом поставок допомоги від благодійних фондів з-за кордону.

У коментарі УП співробітники шпиталю розповіли, що звільненню передували "перевірки з Києва". Однак офіційні причини рішення колективу не озвучили.

ВІДЕО ДНЯ
 
Колектив шпиталю публічно виступає проти звільнення керівника
Фото: УП

Командування Медичних сил у соцмережах так коментує подію: "Є рішення Головнокомандувача під час війни. Це не обговорюється, а виконується. Є інформація з обмеженим доступом, яку не знають ні волонтери, ні активісти."

Віктор Писанко був начальником медичної служби 25-ої окремої повітрянодесантної бригади, у складі якої в 2014-2016 роках ніс службу в зоні АТО. Отримав поранення. Також служив у складі миротворчої місії ООН в Конго.

У січні 2022 року був призначений керівником шпиталю в Запоріжжі, який наразі регулярно приймає поранених з фронту. 

Віктор Писанко
Віктор Писанко
Джерело: mig.com.ua

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