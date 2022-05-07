НАТО не бачить ознак готовності РФ до застосування ядерної зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що з початку війни в Україні Альянс не помітив змін у російській ядерній стратегії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Welt.

"Ми чуємо загрозливу ядерну риторику російського керівництва. Це безвідповідально і необдумано. Ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести, в тому числі в Росії. З початку війни в Україні 24 лютого НАТО не відчуло жодних змін у ядерній стратегії Росії" - сказав Столтенберг.

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"Ні, у нас немає жодних ознак цього" - заявив він відповідаючи на питання, чи змінився рівень готовності російських ядерних сил.

Він наголосив, що у НАТО є право допомогати Україні, яка у свою чергу має право себе захищати.

"Наше завдання – мінімізувати цей ризик (застосування ядерної зброї – ред.). НАТО – найсильніший альянс у світі. І наш меседж зрозумілий: якби була використана ядерна зброя, то з усіх боків були б лише переможені", – заявив Столтенберг.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія вдається до погроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України.

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