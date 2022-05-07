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На півдні збили дороговартісний ударний безпілотник РФ

Валентина РоманенкоСубота, 7 травня 2022, 13:46
На півдні збили дороговартісний ударний безпілотник РФ
ілюстративне фото БПЛА "Форпост"

Українські захисники збили вартісний російський розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".

Джерело: пресцентр повітряного командування "Південь"

Дослівно: "Зранку 7 травня при спробі розвідати розташування об’єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни, підрозділами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений черговий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".

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Деталі: За даними повітряників, безпілотник такого типу є дороговартісним апаратом, який оцінюють у понад 7 мільйонів доларів. Він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК.

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Теми: війна
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