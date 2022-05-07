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Одесу обстріляли 6 ракетами, влучили в меблеве підприємство

Роман ПетренкоСубота, 7 травня 2022, 14:40
фото "Суспільне"

В Одесі пролунали вибухи, місто обстріляли шістьма російськими ракетами, випущеними зі стратегічної авіації.

Джерело: співрозмовники УП, "Суспільне Одеса"

Деталі: В Одесі пролунали декілька вибухів. ЗМІ пишуть, що містяни "бачать ракети".

Пізніше обстріли по Одесі підтвердив речник Одеської ВА Сергій Братчук.

Пряма мова: "У місто прилетіло кілька ракет. Ворог вчергове підтвердив свою підступність".

Оновлено: В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що по Одесі ворог завдав удар 6 ракетами, застосовуючи стратегічну авіацію.

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4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд. Ще дві ракети влучили по пошкодженій раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.

На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та  слідчо-оперативні групи. Пожежу на площі близько 900 кв.м ліквідовано. Триває розбір завалів.

Постраждалих наразі нема. Інформація уточнюється.

Видання "Думская" повідомляє, що вибуховою хвилею в багатьох вікнах вибито скло. Комунальники, місцеві жителі, рятувальники прямо зараз ліквідують наслідки.

Теми: Одесаобстрілвійна
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