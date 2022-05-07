Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ

Ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Пообіді 7 травня ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території.

Удари були на відстані близько 20 кілометрів один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.

Пряма мова: "Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли зайти в укриття.

Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території".