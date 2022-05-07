Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Субота, 7 травня 2022, 15:15
Ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини.
Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП
Деталі: Пообіді 7 травня ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території.
Удари були на відстані близько 20 кілометрів один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.
Пряма мова: "Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли зайти в укриття.
Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території".
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