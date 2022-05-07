Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

60 км паркану на кордоні Польщі та Білорусі готові

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 15:53

Польща побудувала вже близько 60 кілометрів прольотів паркану на різних ділянках на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомила речниця Прикордонної служби лейтенант Ганна Міхальська, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Будівництво паркану, який буде встановлений на 186 кілометрах польсько-білоруського кордону, розпочали 25 січня. 

Робота на багатьох ділянках триває з ранку до пізнього вечора щодня, а також у неділю.

"Наступні етапи будівництва паркану проводяться за планом і підрядники заявляють, що завершать роботи до кінця червня", – підкреслила Міхальська.

Вона зазначила, що наразі до будівництва залучено майже 3 тисячі людей. 

Польща вирішила будувати паркан на кордоні з Білоруссю після подій літа-осені 2021 року, коли самопроголошений президент Александр Лукашенко штучно спровокував міграційну кризу на кордонах Польщі і Литви, запропонувавши Білорусь для транзиту до кордонів ЄС людей з Близького Сходу й Африки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщаБілоруськордон
Головне сьогодні

Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо 60 загиблих — Луганська ОВА

Зведення Генштабу: Росіяни захопили околицю Шандриголового на Донеччині

Протиповітряна оборона знищила 14 цілей РФ

З'явилось відео ювелірної роботи української авіації по ворогам на Зміїному

Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський

Росія може вдарити ножем у спину 9 травня – Подоляк

Усі новини...
Польща
Лукашенко заговорив про "польську загрозу" для України
В МЗС Польщі здивовані заявами Папи Франциска про війну в Україні
У Варшаві пройде міжнародна донорська конференція для допомоги Україні
Останні новини
08:16
ЗСУ за добу вразили 120 цілей росіян
08:03
Луганщина: росіяни серед ночі відкрили вогонь по Шипіловому, під завалами 11 людей 
07:51
Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо 60 загиблих — Луганська ОВА
07:41
На Харківщині через обстріли сталося три пожежі, загинула бабуся
07:25
Війська в Придністров'ї в повній бойовій готовності - Генштаб
06:37
Зведення Генштабу: Росіяни захопили околицю Шандриголового на Донеччині
05:56
Зеленський: Візит Байдена до України став би важливим сигналом
04:50
Зміїний: "Байрактари" знищили три російські катери — "Серна" та "Раптор"
04:00
У Британії вчать українських військових керувати "Старстріками"
03:12
Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 1,6 млрд доларів
Усі новини...