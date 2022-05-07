60 км паркану на кордоні Польщі та Білорусі готові

Польща побудувала вже близько 60 кілометрів прольотів паркану на різних ділянках на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомила речниця Прикордонної служби лейтенант Ганна Міхальська, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Будівництво паркану, який буде встановлений на 186 кілометрах польсько-білоруського кордону, розпочали 25 січня.

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Робота на багатьох ділянках триває з ранку до пізнього вечора щодня, а також у неділю.

"Наступні етапи будівництва паркану проводяться за планом і підрядники заявляють, що завершать роботи до кінця червня", – підкреслила Міхальська.

Вона зазначила, що наразі до будівництва залучено майже 3 тисячі людей.

ВІДЕО ДНЯ

Польща вирішила будувати паркан на кордоні з Білоруссю після подій літа-осені 2021 року, коли самопроголошений президент Александр Лукашенко штучно спровокував міграційну кризу на кордонах Польщі і Литви, запропонувавши Білорусь для транзиту до кордонів ЄС людей з Близького Сходу й Африки.