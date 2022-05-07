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На території Запорізької області запровадили затяжну комендантську годину

Мазуренко Альона Субота, 7 травня 2022, 17:27

На території всієї Запорізькоі області, навіть у тій місцевості, яка тимчасово перебуває в окупації, з 19.00 8 травня і до 05.00 10 травня запроваджено безперервну комендантську годину.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram 

Пряма мова: "На території всієї Запорізькоі області з 19.00 8 травня і до 05.00 10 травня запроваджено безперервну комендантську годину.

І попри те, що Енергодар знаходиться в тимчасовій окупації, а значить загарбники диктують мешканцям міста свої умови праці, поведінки, перебування на вулицях, хочу застерегти всіх від проведення та участі в масових акціях".

Деталі: За словами Орлова, в найближчі кілька днів не виключена можливість провокацій і силових заходів, під час яких можуть постраждати мирні мешканці.

Людям по можливості рекомендують утриматися від перебування на вулицях і виїздів на природу.

Теми: Запорізька областьокупаціявійна9 травня
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