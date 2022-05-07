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Парад 9 травня у Воронежі пройде без військової техніки, але з салютом

Світлана КізіловаСубота, 7 травня 2022, 17:46
Парад 9 травня у Воронежі пройде без військової техніки, але з салютом
Парад на 9 травня у Воронежі, 2019 рік, скрин з відео

У понеділок на параді в російському місті Воронеж не братиме участі військова техніка, натомість до заходу залучать близько 2 тисяч військових та запустять салют.

Джерело: Время Воронежа, "РИА Воронеж"

Деталі: Раніше військова техніка була невід'ємною частиною парадів у Воронежі. Частковий винятком був 2016 рік, тоді замість наземної техніки у заході взяла участь лише військова авіація.

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Міністерство оборони РФ опублікувало карту, згідно з якою у Воронежі парад-2022 супроводжуватиметься лише виступом 2,1 тис. військовослужбовців та салютом. Таким чином, захід пройде без військової техніки.

Працівники "РИА Воронеж" звернулися за коментарем до прес-служби місцевої міської адміністрації, аби пояснили причини відсутності техніки на параді, але в мерії нічого не відповіли на запит. Також представникам медіа не вдалося отримати пояснень від пресслужби Західного військового округу РФ, чому традиційні "парадні" правила порушено цього року.

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З 24 лютого Росія у війні проти України втратила, серед іншого, близько 25 тисяч солдатів, понад 1,1 тисячі танків, пів тисячі артилерійських систем та дві сотні військових літаків.

 

Теми: 9 травняРосіяпарадвійна
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