Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Парад 9 травня у Воронежі пройде без військової техніки, але з салютом

Світлана КізіловаСубота, 7 травня 2022, 17:46
Парад на 9 травня у Воронежі, 2019 рік, скрин з відео

У понеділок на параді в російському місті Воронеж не братиме участі військова техніка, натомість до заходу залучать близько 2 тисяч військових та запустять салют.

Джерело: Время Воронежа, "РИА Воронеж"

Деталі: Раніше військова техніка була невід'ємною частиною парадів у Воронежі. Частковий винятком був 2016 рік, тоді замість наземної техніки у заході взяла участь лише військова авіація.

Міністерство оборони РФ опублікувало карту, згідно з якою у Воронежі парад-2022 супроводжуватиметься лише виступом 2,1 тис. військовослужбовців та салютом. Таким чином, захід пройде без військової техніки.

Працівники "РИА Воронеж" звернулися за коментарем до прес-служби місцевої міської адміністрації, аби пояснили причини відсутності техніки на параді, але в мерії нічого не відповіли на запит. Також представникам медіа не вдалося отримати пояснень від пресслужби Західного військового округу РФ, чому традиційні "парадні" правила порушено цього року.

Нагадаємо:

З 24 лютого Росія у війні проти України втратила, серед іншого, близько 25 тисяч солдатів, понад 1,1 тисячі танків, пів тисячі артилерійських систем та дві сотні військових літаків.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: 9 травняРосіяпарадвійна
Головне сьогодні

Станом на 8 травня Росія вбила 225 українських дітей

відеоЗеленський у Бородянці нагадав світові про "ніколи знову"

Регіони: по Миколаєву росіяни били ракетами, на Херсонщині – займають владні будівлі

Байден і Трюдо скоординували кроки щодо відповіді на війну РФ проти України

Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо 60 загиблих — Луганська ОВА

Зеленський: Візит Байдена до України став би важливим сигналом

Усі новини...
9 травня
На території Запорізької області запровадили затяжну комендантську годину
У Берліні дозволили вшанування дня перемоги з прапором України тільки протягом 1 години
Посол України обурений забороною української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні
Останні новини
10:35
Кількість ветеранів може зрости вчетверо – міністр
10:22
Станом на 8 травня Росія вбила 225 українських дітей
10:21
Літні люди і люди з інвалідністю зможуть під час війни отримати соцпослуги екстрено – Мінсоц
10:04
Розвідка Британії пояснила, що не так з особистою присутністю командирів РФ на передовій
10:02
Виїзд із Запоріжжя тимчасово заборонили
09:30
відеоЗеленський у Бородянці нагадав світові про "ніколи знову"
09:26
Тайвань після РФ обмежив експорт високотехнологічних товарів і до Білорусі
09:21
Регіони: по Миколаєву росіяни били ракетами, на Херсонщині – займають владні будівлі
09:03
Байден і Трюдо скоординували кроки щодо відповіді на війну РФ проти України
08:53
Ексгенсек НАТО бачить найкращий час для вступу Фінляндії і Швеції, поки Путін зайнятий Україною
Усі новини...