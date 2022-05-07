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Окупанти, які брали участь у загарбанні України, проїдуть на параді в Москві – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 7 травня 2022, 18:19
Окупанти, які брали участь у загарбанні України, проїдуть на параді в Москві – росЗМІ
десантники під час репетиції параду в москві 7 травня. фото: getty images

Російські десантники, які брали участь у незаконному загарбанні українських територій, проїдуть на БТР під час урочистого параду до Дня Перемоги в Москві 9 травня.

Джерело: російська державна агенція "ТАСС

Деталі: Російські пропагандисти твердять, що 9 травня участь у параді на Красній площі візьмуть і ті військовослужбовці окупаційних військ, які брали участь у загарбанні територій України, зокрема підрозділ повітряного десанту.

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Нібито 7 травня зранку під час репетиції параду в Москві в колоні проїхали окупанти на БТР-МДМ "Ракушка"

Передісторія:

  • Міжнародна агенція Reuters провела власне розслідування обставин злочинів російських окупантів у Бучі. Вони з’ясували, що під час масових звірств, катувань і вбивств українців у місті дислокувалися військовослужбовці 76 десантно-штурмової дивізії зі Пскова, яка також брала участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року.
  • Велика частина підрозділів російських повітряно-десантних військ (російською ВеДеВе) загинула в боях за аеропорт "Антонов" у Гостомелі.

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Теми: РосіявійнаДень Перемогипарад
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