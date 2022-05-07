Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, РФ намагається втриматися – зведення

Світлана КізіловаСубота, 7 травня 2022, 18:37
ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, РФ намагається втриматися – зведення
Знищена російська техніка, фото Генштабу ЗСУ

В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України російські загарбники втратили контроль над селом Циркуни біля Харкова.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Військові констатують, що на Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування ЗСУ в напрямку державного кордону України.

Реклама:

Окупанти посилили угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу Росії за рахунок підрозділів резерву. Росія обстріляла з артилерії райони населених пунктів Прудянка та Слатине.

В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни. Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

Село Циркуни на мапі
Село Циркуни на мапі

Також противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України.

На Сіверському напрямку вороги продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій.

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк.

Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив.

За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції.

Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону та наносить ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі. На Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

У Генштабі констатують, що РФ зазнає значних втрат у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ РФ.

Нагадаємо:

  • 6 травня стало відомо, що Збройні сили України на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Теми: ХарківХарківська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: