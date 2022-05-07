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Росіяни взяли в полон у Маріуполі хорвата, який воював за Україну

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 19:03

Російська армія взяла в полон громадянина Хорватії, який воював на боці українських військ у Маріуполі.

Про це повідомили в суботу хорватські державні ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністерство закордонних справ Хорватії також підтвердило, що знає про затриманого хорватського громадянина та працює з українською владою над врегулюванням ситуації. 

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МЗС не надало жодної додаткової інформації через "делікатність ситуації".

Державне телебачення HRT повідомило, що хорватський чоловік намагався втекти з Маріуполя разом з іншими українськими бійцями, але його спіймали росіяни. Інші подробиці не відомі.

Регіональне телебачення N1 зазначило, що про затримання вперше повідомили російські ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Стратегічний порт Маріуполь тижнями зазнавав російських бомбардувань.

Раніше російські війська захопили в полон британців Шона Піннера і Айдена Асліна, які воювали на боці України.

Теми: ХорватіяМаріуполь
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