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Росіяни взяли в полон у Маріуполі хорвата, який воював за Україну

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 19:03

Російська армія взяла в полон громадянина Хорватії, який воював на боці українських військ у Маріуполі.

Про це повідомили в суботу хорватські державні ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністерство закордонних справ Хорватії також підтвердило, що знає про затриманого хорватського громадянина та працює з українською владою над врегулюванням ситуації. 

МЗС не надало жодної додаткової інформації через "делікатність ситуації".

Державне телебачення HRT повідомило, що хорватський чоловік намагався втекти з Маріуполя разом з іншими українськими бійцями, але його спіймали росіяни. Інші подробиці не відомі.

Регіональне телебачення N1 зазначило, що про затримання вперше повідомили російські ЗМІ.

Стратегічний порт Маріуполь тижнями зазнавав російських бомбардувань.

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Раніше російські війська захопили в полон британців Шона Піннера і Айдена Асліна, які воювали на боці України.

Теми: ХорватіяМаріуполь
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