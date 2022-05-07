Мракобісся і регрес: під Маріуполем демонтували пам'ятник Сагайдачному, бо його ставив "Азов"

У передмісті окупованого росіянами Маріуполя загарбники демонтували пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному, бо його встановили за ініціативи українського полку "Азов".

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Окупанти поділилися відео демонтажу пам'ятника у Мангуші селищі неподалік від Маріуполя.

За словами російських загарбників, пам'ятник встановлять у якомусь новому "музеї", який хочуть створити.

Пам'ятник у Мангуші відкрили у жовтні 2017 року. Його встановили за ініціативи Національного корпусу та полку "Азов" та підтримки місцевої влади.