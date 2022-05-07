Відновлення після війни: Кабмін передбачив цільову мобілізацію громадян

Уряд передбачив проведення цільової мобілізації громадян для ліквідації наслідків воєнних дій.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Деталі: У суботу, 7 травня, відбулося засідання уряду. На ньому чиновники вирішили доповнити "Положення про єдину державну систему цивільного захисту" новим пунктом, який, зокрема, передбачає проведення цільової мобілізації за нових умов. Йдеться про період відновлення.

Зазначена мобілізація має на меті залучити людей до ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій на території країни.

Кабмін визначив, що важливими етапами, серед іншого, є відновлення об'єктів критичної інфраструктури та сфери життєзабезпечення населення, визначення населених пунктів та районів, які потребують розмінування.

Також урядом передбачено можливість у період дії надзвичайного чи воєнного стану залучати до надання соціальних послуг працівників та волонтерів без спеціалізованої освіти.

Довідково: Раніше цільова мобілізація була можливою для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.