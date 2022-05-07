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Відновлення після війни: Кабмін передбачив цільову мобілізацію громадян

Світлана КізіловаСубота, 7 травня 2022, 20:23

Уряд передбачив проведення цільової мобілізації громадян для ліквідації наслідків воєнних дій.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Деталі: У суботу, 7 травня, відбулося засідання уряду. На ньому чиновники вирішили доповнити "Положення про єдину державну систему цивільного захисту" новим пунктом, який, зокрема, передбачає проведення цільової мобілізації за нових умов. Йдеться про період відновлення.

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Зазначена мобілізація має на меті залучити людей до ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій на території країни.

Кабмін визначив, що важливими етапами, серед іншого, є відновлення об'єктів критичної інфраструктури та сфери життєзабезпечення населення, визначення населених пунктів та районів, які потребують розмінування.

Також урядом передбачено можливість у період дії надзвичайного чи воєнного стану залучати до надання соціальних послуг працівників та волонтерів без спеціалізованої освіти.

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Довідково: Раніше цільова мобілізація була можливою для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Теми: війнамобілізаціяКабінет міністрів
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