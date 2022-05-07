Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Кінбурзькій косі пожежа, яка от-от може спалити кілька сіл: окупанти не дають гасити

Альона Мазуренко Субота, 7 травня 2022, 20:40
На Кінбурзькій косі пожежа, яка от-от може спалити кілька сіл: окупанти не дають гасити
фото місцевих читачів УП

У Херсонській області вогонь охопив ліси біля сіл Геройське та Іванівка, але російські окупанти не дозволяють місцевим жителям гасити пожежу.

Джерело: голова Чулаківської ТГ Олександр Мусієнко

Пряма мова: "Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонщині, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка.

Реклама:

Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям тушити пожежу.

Мені дзвонять сотні людей, які запитують, а що робити - згоріти чи втопитись?".

Деталі: За словами Мусієнка, вогонь та дим загрожує життю багатьох людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: пожежаХерсонська областьокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
пожежа
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
У Греції борються одночасно з десятками пожеж, найскладніша триває 10 днів
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: