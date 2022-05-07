На Кінбурзькій косі пожежа, яка от-от може спалити кілька сіл: окупанти не дають гасити

У Херсонській області вогонь охопив ліси біля сіл Геройське та Іванівка, але російські окупанти не дозволяють місцевим жителям гасити пожежу.

Джерело: голова Чулаківської ТГ Олександр Мусієнко

Пряма мова: "Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонщині, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка.

Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям тушити пожежу.

Мені дзвонять сотні людей, які запитують, а що робити - згоріти чи втопитись?".

Деталі: За словами Мусієнка, вогонь та дим загрожує життю багатьох людей.