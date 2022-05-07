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На Кінбурзькій косі пожежа, яка от-от може спалити кілька сіл: окупанти не дають гасити

Мазуренко Альона Субота, 7 травня 2022, 20:40
фото місцевих читачів УП

У Херсонській області вогонь охопив ліси біля сіл Геройське та Іванівка, але російські окупанти не дозволяють місцевим жителям гасити пожежу.

Джерело: голова Чулаківської ТГ Олександр Мусієнко

Пряма мова: "Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонщині, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка.

Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям тушити пожежу.

Мені дзвонять сотні людей, які запитують, а що робити - згоріти чи втопитись?".

Деталі: За словами Мусієнка, вогонь та дим загрожує життю багатьох людей.

Теми: пожежаХерсонська областьокупаціяРосія
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