На Кінбурзькій косі пожежа, яка от-от може спалити кілька сіл: окупанти не дають гасити
Субота, 7 травня 2022, 20:40
У Херсонській області вогонь охопив ліси біля сіл Геройське та Іванівка, але російські окупанти не дозволяють місцевим жителям гасити пожежу.
Джерело: голова Чулаківської ТГ Олександр Мусієнко
Пряма мова: "Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонщині, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка.
Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям тушити пожежу.
Мені дзвонять сотні людей, які запитують, а що робити - згоріти чи втопитись?".
Деталі: За словами Мусієнка, вогонь та дим загрожує життю багатьох людей.