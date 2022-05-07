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Харківщина: голові Старого Салтова вручили підозру про держзраду

Субота, 7 травня 2022, 20:46
Харківщина: голові Старого Салтова вручили підозру про держзраду
співробітники сбу разом із едуардом коноваловим, якому інкримінують держзраду. фото: олег синєгубов

Голові селищної ради Старого Салтова Едуарду Коновалову повідомили підозру про державну зраду через співпрацю з російськими окупаційними військами.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні (7 травня – ред.) оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій.

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За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір.

Надія Антонова перейшла на бік загарбників в селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним "Вітязь". Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки".

Деталі: Обом оголосили підозру про скоєння злочину "Державна зрада в умовах воєнного стану", а отже їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

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фото: олег синєгубов
Едуард Коновалов, який долучився до колаборації з ворогом
Едуард Коновалов, якого підозрюють у державній зраді під час воєнного стану
Сайт: селищна рада Старого Салтова

Теми: колабораціяпрокуратураХарківська областьдержзрада
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