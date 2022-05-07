Харківщина: голові Старого Салтова вручили підозру про держзраду

Голові селищної ради Старого Салтова Едуарду Коновалову повідомили підозру про державну зраду через співпрацю з російськими окупаційними військами.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні (7 травня – ред.) оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій.

За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір.

Надія Антонова перейшла на бік загарбників в селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним "Вітязь". Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки".

Деталі: Обом оголосили підозру про скоєння злочину "Державна зрада в умовах воєнного стану", а отже їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Затримання Коновалова Фото: Олег Синєгубов

Затримання Надії Антонової, яку підозроюють у колаборації з ворожими військами фото: олег синєгубов

Едуард Коновалов, якого підозрюють у державній зраді під час воєнного стану Сайт: селищна рада Старого Салтова