Над Миколаївщиною збили російську ракету

Над Миколаївською областю українські захисники збили ворожу крилату ракету, яку росіяни випустили з стратегічного бомбардувальника.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "7 травня у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника".

Деталі: Захисники попереджають, що загроза ракетних ударів з території РФ, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.

Українцям рекомендують дотримуватись норм безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, не піддаватись паніці, не заважати ЗСУ та Силам оборони виконувати свої задачі.

Передісторія:

Ввечері 7 травня у Миколаєві чули вибухи. Видання з посиланням на власних кореспондентів, що перебувають у місті, писали про звуки вибухів.