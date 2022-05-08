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Над Миколаївщиною збили російську ракету

Альона Мазуренко Неділя, 8 травня 2022, 00:12
Над Миколаївщиною збили російську ракету
КРИЛАТА РАКЕТА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Над Миколаївською областю українські захисники збили ворожу крилату ракету, яку росіяни випустили з стратегічного бомбардувальника.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "7 травня у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника".

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Деталі: Захисники попереджають, що загроза ракетних ударів з території РФ, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.

Українцям рекомендують дотримуватись норм безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, не піддаватись паніці, не заважати ЗСУ та Силам оборони виконувати свої задачі.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 7 травня у Миколаєві чули вибухи. Видання з посиланням на власних кореспондентів, що перебувають у місті, писали про звуки вибухів.

Теми: Миколаївська областьобстрілРосіявійна
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