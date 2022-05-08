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В Одесі пролунали вибухи, по Україні — повітряні тривоги

Анастасія КалатурНеділя, 8 травня 2022, 02:26

В Одесі було чутно вибухи. 

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Крім того, у 21 області та Києві пролунала повітряна тривога. 

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Дослівно: "Київ, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Київська, Хмельницька, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська області — повітряна тривога".                

Теми: війна
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