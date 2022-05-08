Зеленський: Візит Байдена до України став би важливим сигналом

Візит президента США Джо Байдена в Україну був би важливим сигналом.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналіста Fox News щодо можливості Байдена побачити те, що відбулося в Бучі та Бородянці

Пряма мова: "Це важливо. Я думаю, дуже важливо… Тому що, на нашу думку, у нашому суспільстві Байден є президентом найбільшої демократичної цивілізації".

Деталі: Зеленський додав, що цей візит був би корисний і для самого Байдена.

Нагадаємо: Раніше Україну відвідав британський прем'єр Борис Джонсон.