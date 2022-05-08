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Зеленський: Візит Байдена до України став би важливим сигналом

Анастасія КалатурНеділя, 8 травня 2022, 05:56
ФОТО: FOX NEWS

Візит президента США Джо Байдена в Україну був би важливим сигналом.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналіста Fox News щодо можливості Байдена побачити те, що відбулося в Бучі та Бородянці

Пряма мова: "Це важливо. Я думаю, дуже важливо… Тому що, на нашу думку, у нашому суспільстві Байден є президентом найбільшої демократичної цивілізації".

Деталі: Зеленський додав, що цей візит був би корисний і для самого Байдена.

Нагадаємо: Раніше Україну відвідав британський прем'єр Борис Джонсон.

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Теми: ЗеленськийБайден
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