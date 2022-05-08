На Харківщині через обстріли сталося три пожежі, загинула бабуся

Рятувальники Харківщини протягом доби здійснили три виїзди на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами: найбільша з них сталася опівночі в м. Барвінково Ізюмського району, де снаряд влучив у двоповерховий будинок і загинула літня жінка.

Джерело: оперативна інформація управління ДСНС у Харківській області станом на 7-му ранку 8 травня

Деталі: Через обстріли рятувальники виїздили на гасіння пожеж у двоповерховому та приватному будинку, а також у хвойному лісі. Пожежі сталися: у Ізюмському (1) та Чугуївському (2) районах області.

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Найбільша з цих пожеж сталася о 00:40 вже 8 травня в м. Барвінково, де ворожий снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок. У результаті сталася пожежа у квартирі на другому поверсі будівлі та охопила площу 50 кв.м.

Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь о 03:05.

Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій будинку, під якими рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1939 р.н.

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Загалом за добу рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів, проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирали завали у Харкові, піротехніки ліквідували 58 ворожих боєприпасів.