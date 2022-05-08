Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Війська в Придністров'ї в повній бойовій готовності - Генштаб

Анастасія КалатурНеділя, 8 травня 2022, 07:25

Військові в Придністров’ї перебувають в повній бойовій готовності.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

Реклама:

Нагадаємо:

  • За даними української розвідки, на території невизнаної республіки надрукували великий наклад газети "Придністров’я" від 2 травня 2022 року, у якій від імені жителів ПМР "висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ". 
  • На території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в "армії Придністров’я".
  • Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території Придністров’я, вважає українська розвідка.

Теми: Придністров'яГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Придністров'я
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я
Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї – Санду
У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: