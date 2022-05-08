Війська в Придністров'ї в повній бойовій готовності - Генштаб
Неділя, 8 травня 2022, 07:25
Військові в Придністров’ї перебувають в повній бойовій готовності.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".
Нагадаємо:
- За даними української розвідки, на території невизнаної республіки надрукували великий наклад газети "Придністров’я" від 2 травня 2022 року, у якій від імені жителів ПМР "висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ".
- На території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в "армії Придністров’я".
- Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території Придністров’я, вважає українська розвідка.
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