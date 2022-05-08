Війська в Придністров'ї в повній бойовій готовності - Генштаб

Військові в Придністров’ї перебувають в повній бойовій готовності.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

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