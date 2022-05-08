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Війська в Придністров'ї в повній бойовій готовності - Генштаб

Анастасія КалатурНеділя, 8 травня 2022, 07:25

Військові в Придністров’ї перебувають в повній бойовій готовності.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

Нагадаємо:

  • За даними української розвідки, на території невизнаної республіки надрукували великий наклад газети "Придністров’я" від 2 травня 2022 року, у якій від імені жителів ПМР "висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ". 
  • На території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в "армії Придністров’я".
  • Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території Придністров’я, вважає українська розвідка.

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Теми: Придністров'яГенштаб
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