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Байден і Трюдо скоординували кроки щодо відповіді на війну РФ проти України

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 09:03

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, у якій центральною темою була війна Росії проти України.

Про це повідомили за підсумками розмови, пише "Європейська правда".

"Ми сфокусувалися на протиправному вторгненню РФ в Україну і нашій триваючій скоординованій реакції. Ми налаштовані підтримувати українців і притягати російський режим до відповідальності. Завтра ми говоритимемо про це з іншими лідерами Групи семи", - розповів Джастін Трюдо.

"Лідери підкреслили рішучість продовжити притягнення РФ до відповідальність за її варварські вчинки в Україні та обговорили триваючі зусилля щодо безпекової допомоги Україні та економічної і гуманітарної допомоги мільйонам українців, які постраждали від бойових дій", - зазначає пресслужба Білого дому. 

Говорили також про двосторонні питання, зокрема цьогорічний "Саміт Америк".

Нагадаємо, 8 травня відбудеться відеоконференція лідерів G7, до неї по відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

У Білому домі зазначили, що дату зустрічі зумисно обрали перед символічним для Росії 9 травня.

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Також речниця Білого дому повідомила, що Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Теми: БайденКанадавійнаУкраїна
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