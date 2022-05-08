Зеленський у Бородянці нагадав світові про "ніколи знову"

Президент Володимир Зеленський у Бородянці на Київщині записав відеозвернення до дня вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні та нагадав головному агресору Володимиру Путіну, що його бункер не врятує.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Цьогоріч ми кажемо "Ніколи знову" інакше. Ми чуємо "Ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні".

Деталі: Президент розповів, як Росія намагається реконструювати Другу світову, і навіть перевершити "вчителя", стати найбільшим злом в історії людства.

Зеленський нагадав, що "жодне зло не зможе сховатись в бункері".

Український лідер також провів паралелі між Україною та Другою світовою, між різними країнами та українськими містами.

Президент запевнив, що зима, яка розпочалася 24 лютого, і триває 8 травня, завершиться, її розтопить українське сонце.