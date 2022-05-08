Розвідка Британії пояснила, що не так з особистою присутністю командирів РФ на передовій

За даними британської розвідки, старші командири російських військ пробують вирішувати проблеми особистою присутністю на передовій, тому часто гинуть, а їхні колеги, яким доводиться приймати командування, не мають необхідного досвіду.

Про це йдеться 8 травня в огляді британської розвідки про війну в Україні, який щодня публікує Міноборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Труднощі з командуванням і контролем, як і невпевнені дії військ на передовій, спонукали старших командирів особисто з’являтись на полі бою, напевно, щоб особисто брати на себе лідерство в операції", – зазначають розвідники.

"Російські командувачі рідко делегують оперативні повноваження підлеглим, а вони з цієї причини не отримують важливого досвіду лідерства", – пояснюють вони.

"Проте не помітно, щоб присутність цих командувачів на передовій якось покращила чи змінила оперативний задум. Успіхам росіян продовжують заважати недоліки планування та підтримки", – йдеться в огляді.

Зазначається, що присутність командувачів вищого рівня близько до передової наражає їх на значний ризик, і саме це спричинило непропорційно великі втрати серед старших офіцерів РФ у цій війні.

"Це призвело до того, що сили повільніше реагують на невдачі і не можуть змінювати свій підхід на полі бою", – вважають у британській розвідці.

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"Усі ці проблеми вірогідно зберігатимуться і далі, з огляду на відносну нестачу досвіду оперативного командування у тих офіцерів, яких призначають замість вбитих", – додають у повідомленні.

У попередньому огляді британці розповідали, що Росія втрачає у війні в Україні найбоєздатніші підрозділи і передове обладнання, яке непросто буде відновити через санкції.