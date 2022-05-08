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Станом на 8 травня Росія вбила 225 українських дітей

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 10:22
ілюстрація Андрія Єрмоленка

Станом на ранок 8 травня 2022 року понад 638 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За офіційними даними ювенальних прокурорів, 225 дітей загинуло та більше 413 поранено.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 42, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

7 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Привілля Сєвєродонецького району Луганської області загинули двоє хлопчиків 11 та 14 років. Також двоє дівчаток 8 та 12 років отримали поранення.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

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Теми: дітивійна
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