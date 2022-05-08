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Руйнування від війни виявили у двох третинах громад Київщини

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 10:57
Руйнування від війни виявили у двох третинах громад Київщини
ЗРУЙНОВАНИЙ БУДИНОК НА КИЇВЩИНІ. ФОТО ДСНС

Моніторингові групи фіксують наслідки бойових дій у населених пунктах Київщини і порахували, що у 66,7% громад є руйнування, повідомив глава Київської ОВА Олександр Павлюк.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Руйнування зафіксовано у 46-ти з 69-ти громад Київської області (66,7%).

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Внаслідок бойових дій в регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків (приватні та багатоповерхові).

Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Теми: Київська областьвійнаРосія
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