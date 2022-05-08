ЗСУ знищили вже 25500 окупантів: минулої доби додалися чотири сотні - Генштаб
Неділя, 8 травня 2022, 11:04
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25500 живої сили.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1130 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,
- артилерійських систем – 509 (+0) од,
- РСЗВ - 179 (+7) од,
- засоби ППО - 86 (+2) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 156 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,
- кораблі /катери – 12 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).
- спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).
- крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).
Вказано, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.
Дані постійно уточнюються.