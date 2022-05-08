ЗСУ знищили вже 25500 окупантів: минулої доби додалися чотири сотні - Генштаб

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25500 живої сили.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1130 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,

артилерійських систем – 509 (+0) од,

РСЗВ - 179 (+7) од,

засоби ППО - 86 (+2) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 156 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,

кораблі /катери – 12 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).

спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).

крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).

Вказано, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.

Дані постійно уточнюються.