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ЗСУ знищили вже 25500 окупантів: минулої доби додалися чотири сотні - Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 11:04
ЗСУ знищили вже 25500 окупантів: минулої доби додалися чотири сотні - Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25500 живої сили.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1130 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,
  • артилерійських систем – 509 (+0) од,
  • РСЗВ - 179 (+7) од,
  • засоби ППО - 86 (+2) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 156 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,
  • кораблі /катери – 12 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).
  • спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).
  • крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).

Вказано, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.

Дані постійно уточнюються.

Теми: війна
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