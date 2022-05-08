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Минулої доби російські ракети загрожували Львівщині з двох морів

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 11:43

Минулої доби існувала загроза ракетних ударів Росії по Львівській області з акваторії Каспійського та Чорного моря.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в Telegram

Пряма мова: "Ключове, що варто знати жителям Львівщини за добу:

Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу (з 9 ранку 7 травня по 9 ранку 8 травня): 1 оповіщення, за інформацією ПвК Захід, повідомляло про загрозу ракетного удару стратегічної авіації РФ з акваторії Каспійського моря

2 оповіщення, за інформацією ПвК Захід та ДСНС, – загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони за те, що небо над Львівщиною залишилося спокійним".

Деталі: Козицький навів ще низку даних щодо області.

Кількість людей, які перетнули кордон на виїзд на всіх переходах Львівської області – за добу: 20258, з 24 лютого: 1985234.

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Станом на 9 годину ранку 8 травня на усіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею черг немає.

Кількість внутрішньо переміщених осіб, яких розселили у Львівській області – за добу: 262 осіб. У період з 24 лютого: 341 464 людини. За даними очільника ОВА, вкомунальних та державних закладах області можуть прийняти на поселення ще майже 11 600 людей.

Поліція області опрацювала 1584 звернення щодо підозрілих людей та об‘єктів.

Теми: Львівщинавійна
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