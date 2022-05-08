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Рогозін погрожує Маску "відповіддю по-дорослому" за Starlink Україні

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 12:28
Рогозін погрожує Маску відповіддю по-дорослому за Starlink Україні
колаж уп

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін погрожує засновнику компанії SpaceX Ілону Маску, що той "причетний до постачання військового зв'язку" Україні.

Джерело: Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "За нашою інформацією, доставка та передача Збройним Силам України абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснює Пентагон.

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Ілон Маск, таким чином, причетний до постачання фашистських сил в Україні засобами воєнного зв'язку.

А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 

Теми: МаскРосіяпропагандавійна
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