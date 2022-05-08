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СБУ: окупанти на Херсонщині сильно пиячать і влаштовують перестрілки між собою

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 13:11

Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині, а у "вільний від роботи час" - сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та "поножовщину".

Джерело: телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ

Дослівно: "Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", - розповідає своїй дружині загарбник із так званої "ДНР".

Він додає, що окупанти масово пиячать і від цього почали "самоліквідацію" власної армії: "Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором - порезали друг друга…".

На запитання про своє повернення додому загарбник відповідає, що буде до 9 травня. Але не 2022, а 2023 року…

Напевно, він забув уточнити, що найбільш імовірно, повернеться у пластиковому пакеті".

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Теми: СБУвійна
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