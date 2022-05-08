Росія стягнула зенітно-ракетні сили на північ Криму – "Схеми"

Північ Криму, російське озброєння у Філатовці, супутниковий знімок від "Схем"

Супутник зафіксував стягування військової техніки, зокрема зенітно-ракетних сил армії РФ на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області.

Джерело: "Схеми", проєкт "Радіо Свобода"

Деталі: Російські військові розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту. У травні на одній із цих ділянок кількість військової техніки збільшилася, свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 6 травня, який є розпорядженні "Схем".

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За словами військового експерта, який проаналізував знімок на прохання журналістів, крім казарм на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів.

Також можна помітити близько двох сотень бойових броньованих машин різного типу та вантажних і командних автомобілів.

Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що, за словами експерта, може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

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"За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", – розповів військовий експерт.

Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

Якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня – техніки було значно менше.

На другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася. Станом на кінець квітня і початок травня на цій території розташовано переважно військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

У селі Філатівка з 2018 року розташовані казарми російських прикордонників.

3 травня "Схеми" повідомляли про стягування росіянами військової техніки до східних кордонів України – Харківської та Луганської областей. Військові РФ розташували значну кількість техніки у Бєлгородській області.

Нагадаємо: В останній тиждень російська армія частіше завдає ракетні удари по Україні, повітряні тривоги вмикаються по кілька разів на добу, часто – по всій території держави.

9 травня влада України очікує підступних дій з боку Росії, зокрема ракетних ударів, тому закликає жителів великих міст або виїхати з міста, або уникати центру й людних місць.