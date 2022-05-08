Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Після суботнього ракетного удару в Одесі пошкоджено 252 квартири

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 14:18
фото Одеської міськради

За даними міського Департаменту житлово-комунального господарства, 252 квартири постраждали від ракетного обстрілу Одеси 7 травня.

Джерело: Telegram Одеської міськради

Деталі: Комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла та рам. На затягування віконних рам пішло 1800 кв.м плівки.

Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще близько 25 відсотків квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці), зауважує місцева влада.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що протягом ночі ворог продовжував завдавати ракетних ударів по Одещині. За даними ОК, дві ракети збиті силами протиповітряної оборони.

Ще 6 ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців, повідомляють військові.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеса
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки і знищили 51 загарбника

ВІДЕО173 людей, яких евакуювали з "Азовсталі", прибули в Запоріжжя

фото, відеоЗеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном

У Берліні поліція затримала чоловіка за українські прапорці

Лідери країн G7 пообіцяли нафтове ембарго проти Росії й підтримку України зброєю

Телеканали та "Газпромбанк" - США анонсують нові санкції проти РФ

Усі новини...
Одеса
Більше 60 пожежників гасили загоряння від ракетних ударів по Одесі
Одесу обстріляли 6 ракетами, влучили в меблеве підприємство
В Одесі була тривога: спрацювали сили ППО
Останні новини
04:02
Корабельне угруповання РФ готове нанести ракетні удари – ОК "Південь"
03:35
Санкції проти Росії: у США опублікували новий список осіб і компаній
02:52
У Мелітополі окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" – ОВА
02:23
Генсек ООН "приголомшений повідомленням" про бомбардування школи на Луганщині
01:58
Тіла розкладаються та отруюють усе, щодня багато вбитих – заступник командира "Азова"
01:50
Південь: ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки і знищили 51 загарбника
00:58
Канада надасть $40 млн військової допомоги Україні і введе нові санкції проти Росії
00:26
відеоРосіяни знищили скит Святогірської лаври УПЦ МП
00:04
ППО мінусує 10 ворожих цілей, ударна авіація України стримує наступ РФ
23:53
Зеленський: День показав, що ми повноправна частина вільного світу, а Росія самотня
Усі новини...