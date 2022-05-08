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Після суботнього ракетного удару в Одесі пошкоджено 252 квартири

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 14:18
Після суботнього ракетного удару в Одесі пошкоджено 252 квартири
фото Одеської міськради

За даними міського Департаменту житлово-комунального господарства, 252 квартири постраждали від ракетного обстрілу Одеси 7 травня.

Джерело: Telegram Одеської міськради

Деталі: Комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла та рам. На затягування віконних рам пішло 1800 кв.м плівки.

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Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще близько 25 відсотків квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці), зауважує місцева влада.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що протягом ночі ворог продовжував завдавати ракетних ударів по Одещині. За даними ОК, дві ракети збиті силами протиповітряної оборони.

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Ще 6 ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців, повідомляють військові.

Теми: Одеса
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